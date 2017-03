Sở Tư pháp TP.HCM trao nhà tình nghĩa tại Bến Tre

Cụ thể, đoàn thăm và tặng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Tho (xã An Phú Trung, huyện Ba Tri) và gia đình ông Nguyễn Văn Ni (xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, có cha là liệt sĩ). Tổng trị giá hai căn nhà lần lượt là 60 triệu đồng và 50 triệu đồng, trong đó nhà tài trợ góp phần lớn, còn lại là do gia đình.





Đoàn công tác thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Tho. Ảnh: HỒNG TRÂM

Ngoài ra, đoàn công tác và chính quyền địa phương còn trao tặng hai gia đình những phần quà giá trị. “Phát huy từ truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc và từ phong trào nhường cơm sẻ áo, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM cùng Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM và Đoàn Thanh niên mong muốn tri ân tới gia đình có công với cách mạng. Mong rằng mọi người sẽ có cuộc sống ổn định hơn” - ông Huỳnh Tấn Đạt nói.