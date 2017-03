Sư đoàn 968 vào vùng lũ Quảng Bình giúp dân

Theo thông tin từ Phòng Cứu hộ, cứu nạn (Quân khu 4), tính đến 8 giờ sáng ngày 16-10, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế mưa đã giảm đáng kể, lượng mưa chủ yếu tại Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến từ 50 đến 80mm. Mực nước các sông trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã xuống mức báo động 1, 2, 3. Các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đang bảo đảm an toàn, riêng hồ Bộc Nguyên, Kẻ Gỗ đã đóng, không xả lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) triển khai đội hình hành quân.

Mưa lũ cũng đã khiến 23 người chết và mất tích (18 người chết, 5 người mất tích), 1.692 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng cùng nhiều tuyến đường bộ và đường sắt bị sạt lở, ngập úng. Các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã tổ chức di dời 2.567 hộ dân.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức 3 đoàn công tác vào trực tiếp các tỉnh nắm tình hình và chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ hành khách bị mắc kẹt tại các ga tàu trên địa bàn. Gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, DQTV và hàng trăm phương tiện tàu thuyền, ô tô đã được huy động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân.

Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó tình hình mưa lũ trên địa bàn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tu sửa nhà cửa bị hư hại và phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân mất tích. Các đơn vị chủ lực của quân khu sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia giúp nhân dân các địa phương bị ngập lụt.

Bộ tư lệnh Quân khu đã triển khai công điện số 71/TK của BTTM ngày 15-10-2016 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi nắm chắc tình hình mưa lũ trên địa bàn và diễn biến của cơn bão Sarika để sẵn sàng ứng phó. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh tiếp tục kiểm, đếm thông báo cho các chủ phương tiện trên tàu biết vị trí hướng đi của bão Sarika để chủ động phòng tránh.

Theo HOÀI LINH/qdnd