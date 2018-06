Trên số báo ngày 20-6, CSGT TP Thanh Hóa lý giải việc sử dụng súng bắn bùi nhùi lưới và quăng lưới bắt xe vi phạm. Nhiều bạn đọc chưa rõ tính an toàn cũng như căn cứ pháp lý nào để công an áp dụng biện pháp này vì pháp luật hiện hành chưa xem loại súng mới này là công cụ hỗ trợ.



Bộ Công an cho sử dụng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT TP Thanh Hóa, cho biết việc sử dụng súng bắn bùi nhùi lưới và lưới đã được lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa, giám đốc Công an tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện để xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Cũng theo ông Hải, đến nay chưa có trường hợp bị thương sau khi bị cảnh sát ném bùi nhùi vào bánh sau của xe. Khi người vi phạm bỏ chạy, CSGT ở phía trước sẽ ném, bắn lưới vào bánh xe sau. Lưới sẽ cuốn vào may ơ, nan hoa… khiến xe chạy chậm lại cho đến khi dừng hẳn.

Khi sử dụng biện pháp này, người dân ủng hộ và chưa có trường hợp nào bị thương.

Còn Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc sử dụng ống phóng bùi nhùi là một đề tài khoa học và đã được Bộ Công an đồng ý cho sử dụng như một công cụ bắt các đối tượng cố tình vi phạm giao thông. “Đây là công cụ hiệu quả áp dụng với những trường hợp cố tình vi phạm giao thông” - ông nói.

Nếu hiệu quả, luật cho phép sẽ sử dụng

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, cho hay: Qua báo chí ông mới biết Công an TP Thanh Hóa sử dụng lại việc bắn bùi nhùi lưới, quăng lưới đánh cá vào xe hai bánh với người đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường.

“Chưa có quy định pháp luật nào cho phép CSGT sử dụng lưới đánh cá, bắn bùi nhùi lưới vào bánh xe nên chúng tôi chưa thể đánh giá cách làm đó có hiệu quả, an toàn cho người chạy xe và những người tham gia giao thông khác hay không” - ông nói.

Ông cho rằng cần hoàn thiện loại súng này để hiệu quả, đảm bảo an toàn, đưa vào các quy định pháp luật, CSGT tỉnh Bình Dương sẽ áp dụng.

Tương tự, Thượng tá Phan Văn Miếng, Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng cho hay là chỉ biết thông tin qua báo chí việc sử dụng súng bắn lưới để trấn áp, ngăn chặn quái xế. “Luật chưa quy định, Bộ Công an cũng chưa công nhận đây là công cụ hỗ trợ để triển khai rộng ra các tỉnh. Đến nay chúng tôi chưa nhận được triển khai chính thức nào về việc này, chưa biết cách thức sử dụng ra sao, do vậy để đánh giá chính xác thì chưa thể” - ông nói.

Ông cũng cho rằng nếu có đưa vào sử dụng, cơ quan chức năng cần tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các địa phương, có các nghiên cứu khoa học chính thức để đánh giá về mặt được cũng như hạn chế của biện pháp này, từ đó mới có thể áp dụng.