Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A

Thời điểm trên, xe tải 77C-012.20 do tài xế Nguyễn Hoàng Tú (ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển đã tông trực diện vào đuôi xe tải đông lạnh do tài xế Trần Thanh Hiền (ngụ Định Quán, Đồng Nai) điều khiển. Lực tông quá mạnh đã đẩy chiếc xe tải đông lạnh lao tới tông tiếp vào đuôi xe đầu kéo do tài xế Đặng Đình Thanh (ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển chạy phía trước.

Hậu quả, cabin xe tải 77C-012.20 nát bét, còn đầu xe tải đông lạnh dính luôn vào đuôi xe đầu kéo. Rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng CSGT Công an huyện Tuy Phước đã kịp thời có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên quốc lộ 1A. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Q.LONG