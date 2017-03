Tân Tổng Thanh tra Chính phủ: “Nhiệm vụ nặng nề tôi phải cố gắng nhiều hơn”

Tóm tắt tiểu sử Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sáu Họ và tên: PHAN VĂN SÁU - Ngày sinh: 9-10-1959. - Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. - Ngày vào Đảng: 30-10-1986 Ngày chính thức: 10-10-1987. - Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy. - Lý luận chính trị: Cử nhân. - Khen thưởng: Huân chương lao động hạng 2, 3; Chiến sĩ thi đua toàn quốc. - Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII. Quá trình công tác: 1982- 1999: Phó phòng, Trưởng phòng kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí An Giang; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí An Giang; Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty liên doanh khai thác chế biến đá xây dựng ANTRACO rồi Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang. 2000 - 2006: Tỉnh ủy viên, giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh An Giang; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang; Bí thư Thị ủy Châu Đốc rồi Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang. 2006 - 2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang. 2010 - 2011: Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 2011 - 2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang. 9-2015 – 4-2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 4-2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ./.