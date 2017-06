Tập trung huy động vốn đầu tư hạ tầng giao thông

Không để nhà dân sập xuống sông mới đi xử lý Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập trực tiếp đến năm căn nhà sập xuống sông trong đêm ở huyện Nhà Bè vừa xảy ra. Ông yêu cầu huyện khẩn trương báo cáo nhanh cho UBND TP, trong đó phải có phương án dự báo tình hình chứ không để sự việc xảy ra mới đi xử lý hậu quả. Bí thư Nhân cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tất cả quận, huyện trên địa bàn TP rà soát những nơi nhà dân có nguy cơ bị sập xuống sông để trong thời gian tới sẽ có buổi họp bàn về vấn đề này. “Nhà sập đến đâu mới xử lý đến đó là không ổn. Nếu coi tính mạng người dân là quan trọng thì phải xem đây là nhiệm vụ ưu tiên, yêu cầu chúng ta phải ưu tiên xử lý. Trong tháng 8, UBND TP phải có kế hoạch rà soát lại, không vì thiếu tiền mà cứ sập rồi mới lo xử lý là không được” - ông Nhân nói. Phấn đấu sạch bóng trộm cướp ở khu trung tâm Về an ninh trật tự, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Công an TP đã ra quân đấu tranh làm cho tội phạm giảm, giữ được bình yên cho nhân dân. Song ông Nhân cũng cho rằng trong chống tội phạm làm sao phải kết nối được camera của người dân với camera của công an phường, tạo thành hệ thống liên kết để công an phường ngồi một chỗ sẽ quan sát được hết các đường phố trên địa bàn. “Phải đẩy nhanh việc này, ưu tiên quận 1, 3 và 4. Ba quận trung tâm phải đẩy mạnh xây dựng hệ thống giám sát. Phấn đấu để trung tâm TP phải là trung tâm an toàn, phấn đấu để sạch bóng trộm cướp ở trung tâm TP, nếu mô hình tốt sẽ nhân rộng sang các quận khác” - ông Nhân nói và cho rằng giải pháp này vừa là bảo vệ khách du lịch, vừa là tạo niềm tin trong dân.