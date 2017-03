Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu ngư dân giữa đêm

11 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm tàu Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 20 giờ tối 10-7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vẫn chưa tìm thấy để tiếp cận, ứng cứu 11 ngư dân tỉnh Bình Định trôi dạt do bị chìm tàu trên vùng biển gần đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Chiều tối cùng ngày, Hải quân Vùng 4 đóng tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã liên tiếp điều hai tàu HQ641, HQ749 ra cứu nạn các ngư dân. Tuy nhiên, thời tiết vùng biển trên rất xấu, có sóng lớn, gió mạnh lại đêm tối nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Ngoài ra còn có một số tàu cá đang đánh bắt gần khu vực tàu gặp nạn cũng nỗ lực tham gia liên lạc, tiếp cận để cứu vớt các ngư dân bị nạn. Trước đó, thông tin từ các ngư dân báo về lúc 20 giờ 30 ngày 9-7 cho biết trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đảo Đá Lớn, tàu cá QNg 98604 TS do ông Đỗ Văn Thu (ngụ thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị phá nước, thủng vỏ, nước tràn vào khiến tàu chìm dần. Ngày 10-7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có công văn khẩn đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đơn vị cứu hộ, cứu nạn huy động phương tiện khẩn cấp tìm kiếm, ứng cứu các ngư dân trên. Đến chiều cùng ngày, các ngư dân liên lạc được về đất liền cho biết tàu cá đã chìm hoàn toàn. Hiện tình trạng các ngư dân đang rất nguy cấp, cả nhóm phải luân phiên nửa ngồi trên thuyền thúng, nửa bơi dưới nước trong khi chờ tàu cứu nạn. Trong khi đó, nước uống, lương thực không có nên các ngư dân càng kiệt sức. TẤN LỘC Phản ánh với chúng tôi, ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh, chủ tàu cá QNg 96017 TS, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tàu từng bị tàu Trung Quốc tấn công cho biết: Gần 20 năm bám biển Hoàng Sa, chưa bao giờ Trung Quốc lại hung hăng, thô bạo như hiện nay. “Những phiên biển trước, cũng tại khu vực này chúng tôi làm ăn bình thường, họa hoằn mới xuất hiện tàu của họ. Còn nay Trung Quốc họ liên tục sử dụng “tàu to máy lớn” có trang bị vũ trang ra xua đuổi, tấn công, cướp tài sản thậm chí đánh đập ngư dân, hòng làm nhụt ý của bà con. Trung Quốc càng hành xử thô bạo bao nhiêu thì chúng tôi càng quyết tâm bám biển bám ngư trường bấy nhiêu, vì đây là chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc mình” - ngư dân Khánh bức xúc.