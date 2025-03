Cảnh sát Hình sự điều tra vụ nam thanh niên bị chém liên tiếp ở Thanh Hóa 28/03/2025 14:09

(PLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ nam thanh niên bị chém liên tiếp vào người ở TP. Thanh Hóa.

Khoảng 9g30, sáng 28-3, một nam thanh niên ở Thanh Hóa (chưa rõ danh tính) bị một đối tượng cầm dao chém liên tiếp vào người tại Cầu Bố, phố Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Tại thời điểm, nhiều người dân đã hô hoán nam thanh niên chạy đi, trong khi đó đối tượng cầm dao dài khoảng 30 cm liên tiếp chém vào đầu, người. Nhiều người chứng kiến cảnh đối tượng chém nam thanh niên, nhưng không ai dám vào can ngăn khi đối tượng vô cùng hung hãn.

Hình ảnh nam thanh niên bị chém xối xả trên phố. Ảnh: Cắt ra từ clip

Ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên cầm dao chém vào đầu nam thanh niên gây rúng động mạng xã hội. Hàng loạt các bình luận trên mạng xã hội bức xúc và cho rằng, hành vi của nam thanh niên cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xác nhận với PV, Công an phường Đông Vệ cho biết ngay sau khi nắm được vụ việc, cơ quan công an đã đến hiện trường vụ việc tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Bước đầu, nam thanh niên được xác định bị thương nặng và đã chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều làm rõ theo quy định.

PLO tiếp tục cập nhật.