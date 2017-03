Tham nhũng hơn 530 tỉ đồng, thu hồi được 6 tỉ

Trong 10 năm từ 2005 đến nay, VKSND hai cấp TP.HCM đã thụ lý giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng và kiến nghị khởi tố tội phạm do cơ quan điều tra thụ lý 56 tin, đã giải quyết được 47 tin và chín tin bị quá hạn.

Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý 149 vụ với 384 bị can, đã giải quyết 140 vụ với 325 bị can, kết luận điều tra 133 vụ với 308 bị can. Trong đó một số vụ còn lại đình chỉ do không chứng minh được hành vi phạm tội, hết thời gian điều tra mà không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm, tạm đình chỉ, nhập vụ án, hoặc chuyển tội danh…

Quang cảnh tại hội nghị

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của VKSND hai cấp TP.HCM diễn ra vào sáng 18-12. Ông Dương Ngọc Hải, Viện phó VKSND TP.HCM, nhận định trong 10 năm qua số lượng án tham nhũng điều tra truy tố xét xử như trên là không nhiều nhưng vụ nào cũng đều phức tạp, có đông bị can, gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. VKS TP đã giải quyết tốt, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, trong đó có hàng chục vụ án tham nhũng lớn do VKS Tối cao ủy quyền, do các cơ quan lãnh đạo trung ương, TP.HCM chỉ đạo.

Nhiều lãnh đạo VKS TP và các quận, huyện cũng tự nhận xét số lượng án tham nhũng tại TP.HCM phát hiện, đưa vào xử lý là thấp, thậm chí có quận trong 10 năm không phát hiện vụ tham nhũng nào, không phản ánh đúng tình hình tham nhũng xảy ra. Ngoài ra, việc thu hồi tài sản tham nhũng hiện nay gặp nhiều khó khăn, kém hiệu quả do quá trình điều tra truy tố xét xử kéo dài, đến khi thi hành án, đối tượng đã kịp tẩu tán, sang tên cho người thân, chuyển tài sản ra nước ngoài. Điển hình như vụ Vũ Quốc Hảo, nguyên tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II, cùng 10 đồng phạm gây thiệt hại hơn 531 tỉ đồng nhưng mới chỉ thu hồi được 5,8 tỉ đồng.

“Sắp tới sẽ triển khai các luật mới mà Quốc hội đã thông qua, trong đó có thay đổi là KSV được tiếp cận, tham gia hoạt động điều tra ngay từ đầu, tránh tình trạng cơ quan điều tra đưa hồ sơ sang đề nghị khởi tố, khi VKS yêu cầu họ đưa tài liệu thì họ mới đưa, điều này giúp nâng cao hiệu quả điều tra, thu hồi tài sản tham nhũng” - ông Dương Ngọc Hải thông tin tại hội nghị.