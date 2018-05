Thanh tra tòa nhà thuộc tập đoàn T&T xây trái phép 3 tầng

Chiều 28-5, Văn phòng UBND TP Vinh (Nghệ An) cho biết như trên. Theo đó, dự kiến sáng 29-5, Thanh tra Bộ Xây dựng làm việc với đại diện UBND tỉnh Nghệ An, Công ty CP Tập đoàn T&T và các cơ quan liên quan tại Nghệ An.

Buổi chiều cùng ngày, Thanh tra và đoàn công tác sẽ kiểm tra công trình Khu hỗn hợp Trung tâm Thương mai, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp (khu C) mà Công ty CP Tập đoàn T&T số đã tổ chức thi công xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng Nghệ An.



Đến chiều 28- 5, các tầng xây dựng sai phạm vẫn chưa được chủ đầu tư cắt, tháo dỡ.

Như đã đưa tin, ngày 30-7-2017, UBND TP Vinh ra quyết định số 4078 xử phạt Công ty CP Tập đoàn T&T số tiền 40 triệu đồng vì đã tổ chức thi công xây dựng công trình Khu hỗn hợp Trung tâm Thương mai, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp (khu C) sai nội dung Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng Nghệ An.



Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, Tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp (thuộc dự dự án Khu hỗn hợp Trung tâm Thương mai tại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và đã được Sở Xây dựng Nghệ An cấp phép xây dựng với chiều cao 25 tầng + 1 tầng kỹ thuật, tổng chiều cao 86,75m. Tuy nhiên trên thực tế đơn vị này đã cho xây dựng công trình lên đến 28 tầng với chiều cao 96,2m là không đúng với quy hoạch và giấy phép xây dựng.



Mật độ xây dựng Tòa nhà sát đường lại xây quá 3 tầng sẽ gây áp lực lên giao thông đô thị.

Quá trình xây dựng tầng 26, Sở Xây dựng Nghệ An đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng để xử lý vi phạm nhưng chủ đầu tư không chấp hành, vẫn thi công đến tầng 28.

Để đảm bảo nghiêm minh, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng UBND TP Vinh giao chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn T&T khẩn trương tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả do việc vi phạm trật tự xây dựng tại công trình nêu trên.

Sau đó, Công ty CP Tập đoàn T&T không chịu tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phạm mà xin “tồn tại 3 tầng” đã xây trái phép....