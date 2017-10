Thành uỷ Đà Nẵng đã tự kiểm điểm sau các sai phạm

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành uỷ năm 2017, Ban Thường vụ Thành uỷ đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, 4 đoàn giám sát đối với các cá nhân, địa phương, đơn vị. Trong 9 tháng, các cấp uỷ đảng đã kiểm tra 488 tổ chức đảng, 1.856 đảng viên; giám sát 126 tổ chức đảng, 306 đảng viên; thi hành kỷ luật 111 đảng viên vi phạm, tăng 15,6% so cùng kỳ.



Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 08 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 256 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 29 tổ chức đảng cấp dưới với 48 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong mốc thời gian kiểm tra; thực hiện giám sát chuyên đề 130 đảng viên và 78 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên vi phạm. --------------------------------------------------------------------------- Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, TP đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.416 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 18,408 ngàn tỷ đồng, tăng 37,05% vốn so cùng kỳ; đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho 73 dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới 61,6 triệu USD (tăng 04 lần so với cùng kỳ năm 2016); điều chỉnh tăng vốn cho 05 dự án với vốn tăng thêm 0,89 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán và tăng cao so cùng kỳ năm trước, ước thực hiện 17.198,3 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán, tăng 22,4% so với cùng kỳ.