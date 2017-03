Thịt heo luộc chuyển sang đỏ do nhiễm vi khuẩn S. marcescens

Ngày 5-4, tin từ Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh cho biết theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, hiện tượng thịt heo luộc chuyển sang đỏ như máu là do nhiễm vi khuẩn S. marcescens.