Thông tin mới vụ 'một xã có hai trưởng công an'

Do vậy, ông Nguyễn Văn Dũng tiếp tục làm trưởng công an xã Nghi Phú cho đến hết nghiệm kỳ (đến giữa năm 2016). Còn ông Trường đã đề xuất với cấp trên xin thôi chức trưởng công an xã và tiếp tục làm phó trưởng công an xã Nghi Phú.



Công an xã Nghi Phú nằm trong trụ sở UBND xã Nghi Phú

Ông Dũng cho biết: "Tôi rất vui mừng khi cấp trên đã lắng nghe ý kiến của tôi và dư luận. Tôi đã cố gắng và sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình trong công việc, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương".

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, từ ngày 15-12, chủ tịch UBND TP Vinh ký quyết định tuyển dụng ông Nguyễn Đức Trường làm công chức cấp xã, bố trí chức danh trưởng công an xã Nghi Phú.

Việc "bất ngờ" bố trí thêm một trưởng công an xã khiến lãnh đạo UBND xã và Công an xã Nghi Phú lúng túng. Bởi ông Dũng làm trưởng công an xã Nghi Phú đã hai nhiệm kỳ 10 năm nay và làm tốt công việc chứ không bị kỷ luật gì.

Sáng 30-12, UBND TP Vinh đã sửa sai bằng cách Phòng Nội vụ TP Vinh và Công an TP Vinh về UBND xã Nghi Phú làm việc và đưa ra ba phương án để ông Dũng lựa chọn. Trong ba phương án thì một là ông Dũng mất chức trưởng công an xã, chỉ được hoạt động ủy viên UBND xã bình thường. Phương án hai là ông Dũng phải làm đơn không làm trưởng công an xã nữa. Phương án ba là ông Dũng xuống làm phó công an xã nhưng không có chức danh mà chỉ là hợp đồng. Việc đưa ra các phương án trên ông Dũng không đồng ý và tiếp tục kiến nghị trả lời ông cho rõ ràng.



Ông Nguyễn Văn Dũng được Công an tỉnh Nghệ An đánh giá là trưởng công an xã được dân tin, dân mến.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, cho biết: " Ông Dũng đã làm trưởng công an xã hàng chục năm nay và đảm nhận công việc rất tốt. Trước đây, trưởng công an xã là ủy viên UBND xã tức là HĐND xã bầu và chưa phải là công chức nhưng thời gian gần đây quy định trưởng công an xã phải có bằng cấp và là công chức. Vừa rồi, UBND TP Vinh thi tuyển công chức - trưởng công an xã nhưng đáng tiếc là ông Dũng không có bằng cấp chuyên môn và tuổi đã lớn. Anh Trường - Phó Trưởng Công an xã Nghi Phú (đã có cơ cấu lên trưởng công an) thi công chức đỗ. Bốn năm nữa ông Dũng mới đến tuổi nghỉ hưu".