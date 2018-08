Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ 2 vợ chồng bị giết

Ngày 19-8, liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị sát hại tại nhà riêng ở Hưng Yên, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường ghi nhận về tình hình và chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án.



Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo công tác điều tra vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Đặc biệt, cơ quan chức năng bước đầu thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án: Nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi; tầm cao 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giầy cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Đồng thời, để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án, Công an tỉnh Hưng Yên cũng thông báo mọi công dân khi có thông tin về vụ án và hung thủ gây án, cần báo ngay cho Công an tỉnh Hưng Yên theo số điện thoại: ông Đoàn Văn Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, SĐT: 0989.001.977; ông Trịnh Văn Phong, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, SĐT: 0984.299.838.



Giày và tất của nghi phạm để lại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 17-8, tại số nhà 6 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến (phường Hồng Châu, TP Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân là ông Đặng Văn Trường (41 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi). Ông Trường được phát hiện tử vong trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người. Cạnh đó, bà Hoa bị thương nặng, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày thì tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt hung thủ.

Cụ Đặng Văn Lạc (80 tuổi, cha ruột ông Trường) vô cùng đau xót khi nói về sự ra đi đột ngột của hai người con. Cụ kể vào đêm 16-8, khi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu nội. Cụ vội bật dậy, chạy tới thì bàng hoàng nhìn thấy một người đàn ông đang dùng dao đâm con dâu của mình. Sau khi gây án, kẻ lạ mặt chạy ra, đẩy cụ ngã xuống góc sân rồi nhảy vọt qua tường rào thoát thân.

Cũng theo người nhà của các nạn nhân, nghi phạm cao chừng 1m70, đội mũ lưỡi trai đen. Toàn bộ sự việc từ khi gây án cho đến lúc tẩu thoát chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Điều này cho thấy nghi phạm có thể rất thông thuộc địa bàn trong khu vực.