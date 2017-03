Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Lợi ích quốc gia, dân tộc là cao nhất

“Việt Nam đảm bảo quyền dân chủ, tự do cho mọi người dân” “Chúng tôi sẵn sàng tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động trên toàn cầu của LHQ. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, VN luôn chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quyền dân chủ, tự do của mọi người dân. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như thế tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LHQ được tổ chức tại Hà Nội ngày 27-10. Thủ tướng cũng tin tưởng rằng quan hệ hai bên sẽ tiếp tục được tăng cường không chỉ trên lĩnh vực hợp tác phát triển mà trên tất cả vấn đề gìn giữ hòa bình, giải quyết xung đột, bảo đảm an ninh, các vấn đề toàn cầu như xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu... Cũng tại lễ kỷ niệm, bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú của LHQ tại VN, đánh giá VN đã giảm được tỉ lệ đói nghèo, hơn nữa hoàn thành trước ba mục tiêu thiên niên kỷ. “LHQ luôn là đối tác tin cậy của VN trong gần 40 năm” - bà Pratibha Mehta nói. Bằng việc nhắc lại bản tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình, trong đó khẳng định mọi người trên Trái đất sinh ra đều có quyền bình đẳng, bà Pratibha Mehta một lần nữa bày tỏ sứ mệnh của LHQ và cho biết tầm nhìn chung của LHQ tại VN là xây dựng VN không ai bị tụt lại trong sự phát triển của đất nước. V.THỊNH