Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ DN kêu oan ở TP.HCM

Ngày 17-12, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM kiểm tra các kêu cứu của ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc Công ty Công nghệ Việt Séc, liên quan đến vụ án chìm canô ở huyện Cần Giờ (TP.HCM).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND TP đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-12.

Ông Đảo cầu cứu Thủ tướng vì cho rằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM khởi tố, truy tố oan sai, vụ án kéo dài hơn ba năm nhưng không đình chỉ, việc cấm xuất cảnh ông Đảo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công ty và cá nhân liên quan.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, liên quan đến vụ án trên, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã có công văn chuyển đến Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đề nghị làm rõ, xử lý vụ việc ông Đảo kêu cứu vì bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố oan sai, vi phạm về thời hạn phê chuẩn các lệnh quyết định và thời hạn điều tra vụ án kéo dài quá thời hạn.



Hơn ba năm nay ông Đảo liên tục kêu oan nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được đình chỉ. Ảnh: NĐ

Trở lại vụ án chìm canô ở Cần Giờ, ngày 2-8-2013, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến chín người tử nạn, trong đó có tài công Phạm Duy Phúc.

Do tài công điều khiển canô tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy. Đến ngày 4-9-2013, ông Đảo bị khởi tố tạm giam về tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn. Nguyên nhân ông bị khởi tố là vì "ông Đảo có hành vi làm giám đốc công ty đóng ra canô BP 12-04-02 chở quá người gây tai nạn ngày 2-8-2013 trên biển Cần Giờ, làm chín người chết”.



Liên quan đến vụ án trên, sau cáo trạng truy tố, rất nhiều cơ quan, tổ chức, các chuyên gia pháp luật đã đề nghị cơ quan tố tụng của TP.HCM xem xét lại vụ án để tránh oan sai. Nhiều chuyên gia pháp luật, trong đó có ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao, khẳng định việc truy tố hai ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết là không có cơ sở.

Sau nhiều lần vụ án bị trả hồ sơ, tạm đình chỉ bị can... Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng ra quyết định tạm đình điều tra vụ án hình sự "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn" chờ kết luận giám định.

Sau kết luận giám định đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn tiếp tục “ngâm” vụ án. Về việc kéo dài vụ án trên, ông Đảo cho biết: “Hiện tại công ty không thể sản xuất, kinh doanh khiến nhiều lao động và công ty rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Tôi đã nhiều lần đề nghị các cơ quan tố tụng sớm đình chỉ vụ án nhưng đến nay cơ quan tố tụng TP.HCM vẫn im lặng”.