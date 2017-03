Thực hiện sai chỉ đạo, tiểu thương nháo nhào

Thế nhưng rạng sáng 7-4, tiểu thương một khi ra khỏi nhà lồng chợ thì không được trở vào, dù đã năn nỉ bảo vệ mỏi miệng. Chúng tôi hỏi lý do, bảo vệ nói thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc chợ. Điều này khiến tiểu thương gặp khó khăn trong việc kinh doanh” - ngày 7-4, bà M. - kinh doanh thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn phản ánh với Pháp Luật TP.HCM.

Tiểu thương T. cho biết thêm: “Đã buôn bán thì phải ra vô để giải quyết việc cung cấp thịt heo, tiền nong với mối lái. Tôi vừa ra khỏi nhà lồng thịt năm phút để giao tiền cho bạn hàng, định bước vô thì bảo vệ chặn lại. Tôi phải đi vòng tới cổng A để vào nhà lồng thịt, vừa mất thời gian, vừa mất khách hàng vì chờ đợi lâu”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tô Văn Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị chợ đầu mối Hóc Môn, cho biết: Ban giám đốc chỉ đạo cấm những người mua thịt lẻ ra vào cổng C của nhà lồng từ 2 giờ đến 6 giờ để tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho tiểu thương kinh doanh. Trong khoảng thời gian này, người mua thịt lẻ ra vào tại cổng A và B. Tuy nhiên, do hiểu sai nên bảo vệ cấm luôn tiểu thương kinh doanh thịt heo trong nhà lồng chợ ra vô cổng C khiến việc kinh doanh ít nhiều ảnh hưởng. Chúng tôi đã yêu cầu bảo vệ sửa sai và thực hiện đúng chỉ đạo.

TRẦN NGỌC