Tìm cách gỡ vướng đấu giá biển số xe đẹp

Chờ Bộ Công an làm quy chế rồi sẽ góp ý Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu quy chế đấu giá biển số xe. Hiện Bộ Công an đang trong quá trình chuẩn bị nội dung, khi Bộ Công an hoàn thiện nội dung thì Bộ Tài chính sẽ đưa ra ý kiến góp ý chính thức. Ông Thắng nêu quan điểm nếu thực hiện được đấu giá biển số xe là rất tốt. Bởi hiện nay chưa có quy định nào về đấu giá hay thu phí với biển số đẹp. Số tiền thu được từ đấu giá biển số có thể dùng vào chính sách an sinh xã hội, từ thiện… Vị này cũng chia sẻ, trước đây việc đấu giá biển số xe đã từng được đặt ra bàn thảo nhưng khi đó có nhiều luồng ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến cho rằng đấu giá biển số đẹp là cổ súy mê tín dị đoan... TRÀ PHƯƠNG