Tin bão đến 20 giờ: Bão số 3 trực tiếp ảnh hưởng tới Bắc Bộ

Khu vực đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cô Tô, Quảng Ninh có gió giật cấp 9, vùng ven biển Hải Phòng – Nam Định gió giật cấp 6 – 8; ở Mẫu Sơn gió giật cấp 11.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8 - 9, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) gió cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14 – 15, sóng biển cao 5 - 6m, biển động dữ dội.

Tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11.

Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.