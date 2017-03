Tin nhân sự lãnh đạo Bộ Công an

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng, pụ trách Tổng cục Chính trị CAND, đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Thượng tướng Lê Quý Vương giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công an.

Nhận quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng Lê Quý Vương hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, làm tròn nhiệm vụ trên cương vị là ủy viên Trung ương Đảng, rhứ trưởng Bộ Công an và các cương vị khác được giao.



Tướng Lê Quý Vương tiếp tục làm thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 245/QĐ-TTg, bổ nhiệm lại Thượng tướng Lê Quý Vương giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 20-3 tới.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Ông là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ công an cơ sở, với hơn 43 năm trong ngành.

Ông từng giữ chức giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an. Tháng 3-2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công an; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2010-2015, phó bí thư Đảng ủy CATW, nhiệm kỳ 2015-2020; ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV...