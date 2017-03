Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo làm rõ xử lí nghiêm vụ trọng án

Ngày 13-2, nguồn tin từ Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, lãnh đạo Tỉnh ủy đã đề nghị công an tỉnh Bình Phước khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân mà nhóm nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến anh Đào Xuân Thọ (43 tuổi, chủ nhà trọ Thọ Gấm) và anh Phạm Văn Thiệp (32 tuổi, cùng ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) chết tại khu nhà trọ anh Thọ vào tối ngày 10-2.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước cũng đề nghị làm rõ dư luận có việc nhóm này đòi tiền bảo kê nhưng do chủ nhà trọ không đồng ý dẫn đến gây ra án mạng hay không. “Hành vi của các nghi can rất manh động đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ, xử lí nghiêm để răn đe. Tỉnh ủy sẽ theo dõi, đôn đốc cơ quan tố tụng khẩn trương xử lí vụ trọng án này. Đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan”- một lãnh đạo Tỉnh ủy cho biết.

Liên quan đến vụ trọng án trên, ngày 13-2, lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai các nghi can. Theo nguồn tin ban đầu, 4 nghi can liên quan đến vụ án này từng có 6 tiền án.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, 2 giờ sáng ngày 12-2, công an đã bắt được nghi can Đinh Văn Chuyên (26 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) được xác định là hung thủ đã dùng dao gây ra án mạng. Trước đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự ba đối tượng tên là Phạm Ngọc Hoàn, Nguyễn Hữu Lập, Nguyễn Văn Tâm (tự Tâm “xì”) để điều tra. Nghi can Chuyên từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Sáng 13-2, công an cũng đã vào khu vực gần hiện trường vụ án để thu giữ chiếc áo khoác màu đen mà một trong các nghi can giấu dưới cống thoát nước gần nhà trọ sau khi gây án vào tối 10-2.

Theo người nhà nạn nhân, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Thọ bị đâm 1 nhát xuyên tim, còn anh Thiệp bị đâm 3 nhát, trong đó có 1 nhát xuyên tim dẫn đến tử vong tại hiện trường.

Trước khi vụ án xảy ra, người thân ông Thọ cho rằng nhóm đối tượng trên vào trước Tết đã nhiều lần đến nhà trọ của ông Thọ để đòi tiền “bảo kê” dãy phòng trọ công nhân (khoảng 10 căn) nhưng bị ông Thọ từ chối. Trao đổi về thông tin nhóm của Chuyên đòi tiền bảo kê, lãnh đạo phòng PC45 Công an tỉnh Bình Phước khẳng định: “Nguyên nhân vụ án là do các đối tượng đi vào nhà trọ có biểu hiện khả nghi nên ông Thọ và anh Thiệp tưởng kẻ trộm nên ra hỏi và bị các đối tượng tấn công chứ không có chuyện nhóm này đi đòi tiền bảo kê gì cả.”.

Được biết, anh Thọ có 2 người con trai, cháu lớn học lớp 12, cháu nhỏ mới học lớp 6, vợ anh Thọ làm giáo viên tiểu học. Còn gia cảnh của nạn nhân Thiệp rất khó khăn, vợ làm công nhân, có một con 16 tháng tuổi. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, biết gia cảnh nạn nhân Thiệp quá khó khăn, một số người ở bệnh viện đã góp tiền để giúp quan tài cho anh Thiệp, một số người ở hẻm 446 góp tiền thuê xe chở nạn nhân về quê Hà Tĩnh để mai táng.

N.ĐỨC