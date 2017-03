Tội phạm lộng hành, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm

Đau đầu với người nghiện ma túy Trong năm 2016, tội phạm về ma túy có chiều hướng tăng, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp ngày càng phức tạp, chủ yếu là từ Trung Quốc vào. Gần đây nổi lên tình trạng vận chuyển ma túy qua đường hàng không, đường biển, có vụ hàng tấn ma túy. Cũng trong năm vừa qua, toàn quốc hiện có 210.751 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (67,5% người nghiện đang ở ngoài xã hội). Theo báo Công an TP.HCM, tại hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, đề nghị với những đối tượng có dấu hiệu nghiện đến mức loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp, cần cách ly để phòng ngừa phạm tội ở mức độ nghiêm trọng hơn vì những người này rất khó quản lý, xử lý tại cộng đồng. Với cai nghiện tại cộng đồng, cần nghiên cứu cụ thể hóa các quy định trong các trường hợp không ràng buộc được trách nhiệm của gia đình đối với thân nhân người nghiện…