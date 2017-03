Tôn vinh 5 gương sáng giữa đời thường

(PLO) - Chương trình truyền hình “Tỏa sáng giữa đời thường” do Đài truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp báo Công an TP.HCM thực hiện sau ba năm phát sóng đã giới thiệu, tôn vinh 150 tấm gương trong phong trào tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.