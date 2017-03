Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải chống cho được tham nhũng!

Ngày 6-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (thuộc đơn vị bầu cử số 1) trong chương trình vận động bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV của mình. Tổng Bí thư cho biết nếu trúng cử sẽ “học nhân dân nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn”. Trước cử tri, Tổng Bí thư hứa sẽ chống cho được tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ độc lập chủ quyền của quốc gia…

Theo ông Trọng, yêu cầu đầu tiên hiện nay là kinh tế phải tiếp tục phát triển vững mạnh hơn nữa. Nhất là phải khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua, về nợ công, nợ xấu, phát triển chưa bền vững, năng suất, chất lượng chưa hiệu quả.





Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thăm hỏi cử tri quận Ba Đình. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Về tổ chức bộ máy, ông Trọng cho rằng phải tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân, chống cho được tham nhũng, tiêu cực. Cho rằng các cơ quan đang rất hăng hái thực hiện nhiệm vụ này, tuy nhiên còn khó khăn lắm, phức tạp, ông Trọng nhấn mạnh “phải dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực vì đi đâu dân cũng chưa hài lòng. Tham nhũng vặt cũng có, tham nhũng lớn, cấp dưới cũng có, cấp trên cũng có. Xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu giữ cho được độc lập chủ quyền của quốc gia đồng thời giữ cho môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Kết lại phần trình bày chương trình hành động của mình, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Cả kinh tế, quốc phòng, đối ngoại phải làm tốt. Có nhiều việc nhưng ba việc đó phải tập trung vào và muốn làm được thì phải tiếp tục lắng nghe dân, đây là điều quan trọng lắm”.