Tổng thống Pháp Francois Hollande đến TP.HCM

Sau khi kết thúc lịch trình làm việc tại Hà Nội vào chiều 6-9, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bay vào TP.HCM để tiếp tục tham dự các sự kiện trong khuôn khổ chuyến công du tại Việt Nam kéo dài ba ngày, từ ngày 5 đến 7-9.

Được biết máy bay chở Tổng thống Hollande đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 19 giờ, trễ hơn so với lịch trình ban đầu.



Tổng thống Pháp Francois Hollande bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietnamnet







Chuyên cơ chở Tổng thống Pháp đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Tân - Thanh Tuyền

Đón tiếp ngài Tổng thống Pháp có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cùng các lãnh đạo và nhân viên Sở Ngoại vụ TP.HCM. Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM Emmanuel Ly-Batallan cũng có mặt. Đoàn xe tiếp đón ông Hollande gồm hàng chục ô tô và lực lượng CSGT dẫn đường. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng không tiến hành cấm các tuyến đường như đợt đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama nên tình trạng giao thông không ùn tắt quá lâu.



Chuyến bay đến trễ hơn dự kiến ban đầu. Ảnh: Nguyễn Tân - Thanh Tuyền







Giao thông ùn tắc do chặn đường để đoàn xe đón Tổng thống Hollande di chuyển, tuy nhiên tình trạng không kéo dài quá lâu. Ảnh: Nguyễn Tân - Thanh Tuyền

Lực lượng Công an TP.HCM cùng các cơ quan an ninh chuyên trách khác cũng đã được huy động tối đa và thắt chặt an ninh, đảm bảo an toàn cho chuyến công du của Tổng thống Pháp tại thành phố.





Đoàn xe đón Tổng thống Hollande đưa ông đến dự buổi chiêu đãi cộng đồng Pháp tại TP HCM. Ảnh: Nguyễn Tân - Thanh Tuyền

Theo lịch trình, ông Hollande sẽ đến tham dự bữa tiệc chiêu đãi cộng đồng Pháp tại TP.HCM, ăn tối với đoàn Văn hóa Pháp tại Lãnh sự quán Pháp. Được biết ông Hollande sẽ về nghỉ tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza trên đường Lê Duẩn (quận 1), gần trụ sở Lãnh sự quán Pháp.



Trong ngày 7-9, Tổng thống Pháp sẽ gặp gỡ Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Cũng trong lịch trình làm việc, Tổng thống Hollande sẽ gặp gỡ phái đoàn các trưởng doanh nghiệp Pháp, diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp-Việt tổ chức. Dự kiến một số hợp đồng và giải thưởng sẽ được ký và trao nhân dịp này.

Tổng thống Hollande cũng sẽ tới thăm Viện Tim TP.HCM - biểu tượng cho sự hợp tác lịch sử của hai nước trong lĩnh vực y tế. Ông cũng có một buổi nói chuyện với một doanh nghiệp phần mềm tại TP.HCM.