TP.HCM: Phạt nặng nhưng vi phạm vẫn tăng

Hà Nội: phạt gần 3,5 tỉ đồng * Thêm 41 điểm dừng, đỗ cho taxi không thu phí Ông Bùi Bá Mạnh, phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, cho biết trong mười ngày (từ 20 đến 30-5) xử phạt vi phạm giao thông theo nghị định 34, cảnh sát giao thông Hà Nội đã phạt hơn 13.700 trường hợp với số tiền gần 3,5 tỉ đồng (chưa kể phần xử phạt của lực lượng làm nhiệm vụ tại các quận huyện). Theo ông Mạnh, số người vi phạm giao thông bị xử phạt trong mười ngày qua tăng gần 1,5 lần so với mười ngày trước khi áp dụng nghị định 34. Trong đó, các lỗi vi phạm nhiều nhất là không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai, điều khiển ôtô không cài dây an toàn (2.400 trường hợp), vượt đèn đỏ (850 trường hợp). Cá biệt có sáu trường hợp người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh, đâm thẳng xe vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Xuân Tân, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, nhận định đến nay ý thức tham gia giao thông của các chủ phương tiện đã có cải thiện. Ông Tân cho biết hiện lực lượng liên ngành vẫn tiếp tục xử lý quyết liệt các lỗi như dừng, đỗ xe sai quy định để hạn chế tình trạng ùn tắc trong nội thành. Sở Giao thông vận tải TP đã chỉ đạo lực lượng chuyên ngành cắm thêm 41 biển dừng đỗ mới dành riêng cho taxi không thu phí để tránh cảnh taxi chạy lòng vòng tránh bị kiểm tra. XUÂN LONG