Tranh luận căng thẳng về tăng trưởng kinh tế

Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận liên quan đến các báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội.

ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) cho rằng kinh tế đã có bước tăng trưởng ngoạn mục trong năm 2017, GDP tăng 6,7%, 12/13 chỉ tiêu KTXH đạt vượt, quý 1/2018 duy trì tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.



ĐB Hoàng Quang Hàm

Theo ông Hàm, Báo cáo Chính phủ nêu rõ những điểm sáng, năng động sáng tạo trong điều hành. Thành tựu 2017 là thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ. Nhưng ông Hàm lưu ý nếu khai thác dầu thô không vượt kế hoạch thêm một triệu tấn thì chúng ta không đạt và vượt kế hoạch.

Tăng trưởng vượt mục tiêu nhưng tăng trưởng từ nội lực sản xuất kinh doanh, dịch vụ của nền kinh tế không được như kỳ vọng, phải bù đắp từ tăng trưởng dầu. “Đây là khoảng lặng trong tăng trưởng 2017”- ông Hàm nhấn mạnh.

Sau đó, ĐB Trần Quang Chiểu (Nam Định) tranh luận với ĐB Hoàng Quang Hàm:

“ĐB nói năm 2017 tăng trưởng dựa vào khai khoáng dầu thô... Tôi thấy đánh giá như vậy là không thỏa đáng”- ông Chuẩn nói và cho rằng Báo cáo số 198 của CP đánh giá bổ sung và trong phụ lục số 1 ghi rất rõ dầu thô năm 2017 chúng ta khai thác được hơn 13 triệu tấn, so với kế hoạch chỉ khai thác tăng 200 nghìn tấn. Còn so với 2016, chúng ta còn khai thác ít hơn 1,6 triệu tấn. Như vậy so với 2016 chúng ta tăng trưởng âm về dầu thô".



ĐB Trần Quang Chiểu

Ông Chiểu dẫn tiếp số liệu về khai thác than, theo đó năm 2016 khai thác hơn 38,7 triệu tấn than, kế hoạch năm nay hơn 40 triệu tấn. Thực tế chỉ khai thác hơn 38 triệu tấn. “Như vậy so với kế hoạch chúng ta đào hụt hơn gần 2 triệu tấn than”- ông Chiểu nói và cho rằng so với 2016, công nghiệp khai thác dầu, than và sản xuất xi măng đều tăng trưởng âm.



“Đây là số liệu Chính phủ gửi cho đại biểu. Trong khi đó đại biểu nào đó nói chúng ta khai thác vượt 1,2 triệu tấn... Không hiểu số liệu đó lấy từ đâu ra. Chúng ta đánh giá Chính phủ như vậy là không thỏa đáng”.

Ông Chiểu cho biết, tại phiên thảo luận tổ, ông đã phát biểu cho rằng điểm ấn tượng nhất của ông trong điều hành của Chính phủ từ trước tới nay, năm 2017 là năm đầu tiên tăng trưởng không dựa vào công nghiệp khai thác tài nguyên và khai khoáng.

ĐB Hoàng Quang Hàm sau đó ấn nút tranh luận tiếp. Ông Hàm nói rằng ông thống nhất với báo cáo của Chính phủ rằng tăng trưởng của chúng ta đang giảm sự lệ thuộc vào dầu thô và khoáng sản.

“ĐB nói không biết tôi lấy số liệu ở đâu ra và tôi nói như vậy không chính xác, thì xin báo cáo đại biểu Chiểu, báo cáo 193 của Chính phủ năm 2018 đề cập cả năm sản lượng dầu thanh toán đạt hơn 13 triệu tấn, tăng 1,29 triệu tấn. Đây cũng là số liệu của Chính phủ...”- ông Hàm nói.

“Tôi đánh giá rất cao Chính phủ trong việc chúng ta thoát dần sự lệ thuộc vào dầu thô, khoáng sản, vì đó là của để dành. Tuy nhiên chúng tôi cũng mong muốn trong bức tranh tăng trưởng chúng ta cần nhìn nhận cho thực chất, tăng trưởng từ dầu thô là khai thác tài nguyên, không phải xuất phát từ sản xuất kinh doanh, nội lực của nền kinh tế”- vẫn lời ĐB Hàm.



ĐB Nguyễn Quang Dũng

Kế đó, ĐB Nguyễn Quang Dũng (Quảng Nam) tiếp tục tranh luận về vấn đề này. Ông Dũng thống nhất với ý kiến của ĐB Trần Công Chiểu và cho hay năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước là hơn 1,2 triệu tỉ, trong đó thu dầu thu là hơn 49 nghìn tỉ đồng, nếu tính tỉ lệ là 3,8%. Con số đóng vào vào tổng thu ngân sách của dầu thô là không lớn.

“Cách phát biểu như ĐB Hàm khiến cử tri hiểu nhầm rằng tăng trưởng năm 2017 của chúng ta dựa chủ yếu vào dầu thô. “Dầu thô có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nhưng không phải tăng trưởng kinh tế dựa chủ yếu vào dầu thô. Thực tế tăng trưởng chủ yếu dựa vào thu nội địa- tăng hơn 41 nghìn tỉ đồng, chiếm hơn 54% trong tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017”- ĐB Dũng nói