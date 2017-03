Triều cường sẽ gây ngập một số khu vực trong những ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TPHCM sẽ lên theo triều và có khả năng đạt mức báo động 3 vào ngày 24-12. Cụ thể, mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền như sau: ngày 22-12 đạt 1,45m và 1,43m; ngày 23-12 đạt 1,48m và 1,46m, ngày 24-12 đạt 1,48m và 1,50m.







Triều cường gây ngập nặng tuyến đường Lương Định Của (quận 2) cuối tháng 11 Triều cường gây ngập nặng tuyến đường Lương Định Của (quận 2) cuối tháng 11



Như vậy, với mức đỉnh triều nói trên, tại một số khu vực trũng, thấp ở nội và ngoại thành TPHCM sẽ xảy ra tình trạng ngập nước do triều cường dâng cao trong những ngày tới. Để chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện… triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn thành phố.Đặc biệt, UBND các quận, huyện 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi và Hóc Môn cần tổ chức rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ bể bờ, tràn bờ, nhất là thời điểm đỉnh triều dâng cao. Chuẩn bị lực lượng, vật tư (cừ tràm, lưới B40, bạt nhựa, phên tre, bao tải cát…) tại những vị trí xung yếu để xử lý ngay khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, không để xảy ra ngập úng, gây thiệt hại cho người dân.Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước, Sở Giao thông Vận tải, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện trong công tác phòng, chống ngập úng nội thị và ngoại thành; chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý các cống, đập ngăn triều, trạm bơm, máy bơm nước di động phối hợp với địa phương chuẩn bị lực lượng, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện; kiểm tra, vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều; đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.Theo Đ.Lý (SGGPO)