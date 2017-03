Truy điệu, an táng 48 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(PLO) - Ngày 3-2, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 48 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.