UBND TP Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy tại chung cư Xa La

UBND TP chỉ đạo UBND quận Hà Đông chủ động phối hợp với các ngành chức năng, bố trí địa điểm, hướng dẫn các hộ gia đình tạm cư tại các điểm do quận bố trí hoặc những địa điểm thuận tiện để chờ khắc phục hậu quả. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của người dân trong khi tạm cư.

UBND TP cũng yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, khắc phục hệ thống đường dây để tiến hành cấp điện sinh hoạt trở lại đối với các tòa nhà CT4 A, B trong ngày 12-10. Công ty TNHH một thành viên Hà Nội chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Hà Đông cung cấp đủ nguồn nước sạch sinh hoạt cho cư dân tại ba tòa nhà trên; Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội thu dọn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường khu vực. Cảnh sát PCCC TP phối hợp với Công an TP và các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đề xuất giải pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về PCCC.



Chung cư Xa La sau vụ hỏa hoạn khói vẫn còn ám đen các căn hộ. Ảnh: VNE.

Đồng thời, nội dung văn bản cũng yêu cầu Công an quận, Công an phường Phúc La, bảo vệ dân phố phong tỏa hiện trường, hướng dẫn cư dân sinh hoạt tại tòa nhà phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của nhân dân. Cùng với đó là tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình khó khăn có người bị thương, chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Riêng đối với chủ đầu tư công trình, Ban Quản lý dự án Khu đô thị Xa La, UBND TP yêu cầu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, ăn ở của người dân bị ảnh hưởng từ vụ cháy. Nhanh chóng khắc phục hệ thống kỹ thuật tại các tòa nhà trên, đảm bảo an toàn khi trở lại vận hành. Chấp hành các yêu cầu của các cơ quan điều tra, chính quyền địa phương trong việc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định của pháp luật.