Vẫn duy trì tuyến xe buýt sinh viên

- Hiện tuyến xe buýt 50 đang được Saigon Bus khai thác bằng loại xe 80 chỗ, chạy 78 chuyến/ngày. Ngày 19-2, các chuyến xe đi về ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia vẫn diễn ra bình thường. - Kể từ ngày 1-3, tuyến xe buýt số 111 (Bến xe quận 8 - Bến xe An Sương) sẽ ngưng hoạt động. Để thay thế, hành khách có thể sử dụng tuyến Công viên 23/9 - Âu Cơ - Bến xe An Sương (mã số 27) và Bến xe quận 8 - Thới An (mã số 62). Đầu tháng 2, tuyến buýt số 143 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Bình Hưng Hòa) cũng đã ngừng hoạt động.