Vật lộn với sóng biển, cứu nạn chín ngư dân

Trước đó, tối 4-7, cơ quan chức năng nhận được thông tin chiếc tàu cá KH 99055 TS (ông Mai Xuân Cơ, ở Khánh Hòa làm thuyền trưởng) bị hư hộp số, đang neo cách mũi Vũng Tàu khoảng 46 hải lý (tương đương 85 km). Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Namđã phát thông tin cảnh báo cho các phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn biết để hỗ trợ và điều động tàu SAR 272 ra hiện trường để cứu nạn. Lúc này, ở hiện trường do bị ảnh hưởng bão có sóng to, gió giật cấp 7-8 nên việc chuyển các nạn nhân sang tàu SAR 272 gặp nhiều khó khăn. Do vậy, lực lượng cứu nạn đã đưa ra phương án làm dây để đưa các thuyền viên cùng tàu vào bờ. Sau gần một giờ vật lộn với sóng gió, việc thực hiện làm dây kéo mới hoàn tất để tàu SAR 272 lai dắt tàu cá bị nạn về bờ.

QUANG ANH - VĂN DANH