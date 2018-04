Vì sao cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh bị bắt?

Như đã đưa tin, liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ, ngày 6-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Đây là động thái mới nhất của cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ trong việc điều tra vụ án nói trên.



Ông Vĩnh bị bắt giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999. Với cáo buộc này, ông Vĩnh có thể đối mặt với mức án 10-15 năm tù.

Theo một nguồn tin, cơ quan điều tra xác định khi còn đương chức, với vai trò quản lý, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.

Trước khi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, ông Vĩnh đã được Công an tỉnh Phú Thọ mời lên làm việc trong thời gian khá dài, từ giữa tháng 3-2018.



Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, có hai cựu sĩ quan cao cấp của ngành công an đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Đó là ông Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và thuộc cấp là ông Hóa (cựu cục trưởng C50, Bộ Công an).



Ông Hóa được xác định đã có những hành vi tiếp tay cho đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hoạt động trong thời gian dài, là một mắt xích trong đường dây này. Chính vì vậy, cựu cục trưởng C50 đã bị cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tài liệu của cơ quan điều tra cũng cho thấy đã có gần 43 triệu tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình một con bạc có ba tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc) tham gia vào đường dây của Dương và Nam.

Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỉ đồng. Trong số này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.



Tính đến nay, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng cộng 84 bị can về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán hóa đơn trái phép; Rửa tiền và Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.