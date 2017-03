Vĩnh Long: ‘Người chết ở công an xã là do tự tử’

Theo ông Học, trước đó người này (ông Trần Ngọc Bé Tư - PV) bị bắt quả tang trộm cắp và được đưa về công an xã để làm việc sau đó bị tạm giữ. đến sáng hôm sau, mọi người phát hiện ông Tư chết với tư thế treo cổ. “Ngành chức năng đã có kết luận là do người này dùng mền (do công an xã đưa để đắp ngủ) treo cổ. Phía công an đã làm đúng quy trình, không có chuyện buộc tay, buộc chân người này” - ông Học nói.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sáng 8-7, Công an xã Lục Sĩ Thành phát hiện ông Tư chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở công an xã. Theo Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc công an tỉnh, đêm 7-7, ông Tư bị đưa về trụ sở công an xã để làm rõ thông tin trình báo của người dân ông này trộm cắp tài sản. Ông Tư đã khai nhận hành vi này nên bị công an xã lập biên bản tạm giữ hành chính.

Tuy vậy, thân nhân của ông Tư khi tiếp xúc với báo chí thì nói đêm 7-7, ông Tư nhậu say và đi qua nhà bạn nhưng lại vào nhầm nhà mẹ của bạn (hai nhà ở sát bên - NV). Mẹ của bạn ông Tư kêu ông ra về nhưng do ông Tư vẫn cứ ngồi lại nên bà này đi trình báo công an. Sau đó, sáng hôm sau thì được báo tin ông Tư tử vong tại trụ sở Công an xã Lục Sĩ Thành.

