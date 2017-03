Vụ 3 trẻ tử vong: Không ai giám sát chuyên môn khi mổ

Phải mổ trong bệnh viện nhi Trẻ bị dị tật sứt môi, chẻ vòm dễ kèm theo nguy cơ dị tật tim bẩm sinh. Nếu không phát hiện, khi gây mê, thuốc ức chế tim mạch sẽ gây ra nguy cơ tai biến. Trẻ sứt môi, chẻ vòm rất dễ tiết đàm nhớt, nước miếng liên tục chảy xuống miệng nên bác sĩ gây mê phải có kinh nghiệm về nhi và chuyên về tai mũi họng, răng hàm mặt để luôn sẵn sàng cấp cứu. “Tôi cảm thấy tiếc khi một em bị tai biến, bác sĩ hồi sức thấy tỉnh lại thì gây mê tiếp cho em khác, sau đó cả hai đứa cùng chết. Đúng ra là không nên làm ca thứ hai mà phải ngưng để chỉ hồi sức cho một em...” - bác sĩ này nói. Ngoài ra, bệnh nhân nhi phải được mổ trong bệnh viện nhi chứ không phải bệnh viện dành cho người lớn vì dụng cụ, con người không phù hợp. Một bác sĩ BV Nhi đồng 2, TP.HCM Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ hoạt động của OSCA Ngày 28-7, Bộ Y tế có văn bản gửi chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ thẩm quyền cấp phép hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Trung tâm OSCA; làm rõ việc cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh, đăng ký hành nghề của cá nhân và giấy phép hoạt động của trung tâm. l Chiều 28-8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã huy động nhiều lực lượng tham gia điều tra vụ việc. Ban giám đốc Công an tỉnh đã có chủ trương thành lập ban chỉ đạo riêng về vụ việc này và các lực lượng khẩn trương điều tra. “Chúng tôi đã vận động gia đình các cháu bé tử vong cho khai quật tử thi để khám nghiệm nhưng họ chưa đồng ý. Hiện công an đang áp dụng tất cả biện pháp điều tra khác. Khi xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang chờ kết luận của hội đồng chuyên môn do Sở Y tế thành lập để xem xét toàn diện vụ việc” - người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa nói. HUY HÀ - TẤN LỘC