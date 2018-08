Vụ án con trâu cái bị điện giật

TAND huyện Bến Cầu, Tây Ninh vừa xử sơ thẩm vụ tranh chấp đòi bồi thường do tài sản bị xâm phạm do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra giữa ông LTK (ngụ xã Long Thuận) với ông TVX theo đơn khởi kiện của ông K. Đây là vụ kiện khá thú vị vì tài sản bị thiệt hại là một con trâu cái.



Đi ngang qua trụ điện bị giật chết

Theo đơn khởi kiện, ông K. trình bày: Như thường lệ, sáng sớm 1-6-2017, ông lùa bảy con trâu của gia đình ra đồng ăn cỏ. Theo lộ trình di chuyển thì trên đường đi, trâu của ông phải đi qua nhà ông X. Khi đi đến trụ điện số 8 của nhà ông X. thì một con trâu cái trong đàn của ông bị điện giật chết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông K. có báo cáo chính quyền, công an và đại diện UBND xã Long Thuận đến tận nơi xem xét, ghi nhận hiện trường. Chính quyền xã đã tổ chức hòa giải giữa hai bên để thực hiện việc đền bù thiệt hại do con trâu bị chết nhưng không thành.

Sau đó, ông K. làm đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu ông X. có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì đã để điện giật chết trâu nhà ông. Theo ông K., giá trị con trâu của ông nếu còn sống là 26 triệu đồng. Sau khi trâu chết, ông K. đã bán được 16 triệu đồng nên số tiền bị thiệt hại thực tế của ông là 10 triệu đồng. Vì vậy, ông K. yêu cầu ông X. phải bồi thường 10 triệu đồng.

Ông X. thừa nhận vào năm 2016, ông làm hợp đồng cung cấp điện với Điện lực huyện Bến Cầu. Do khoảng cách từ trụ điện lưới vào nhà ông khá xa nên sau đó ông phải thuê người làm trụ kéo điện vào nhà để thắp sáng. Việc thuê lắp đặt đường điện thì ông không ký hợp đồng, không xác định thời hạn bảo hành.

Ông X. cũng xác định sự cố tại trụ điện số 8 của ông, có xảy ra việc điện giật chết con trâu cái của ông K. nhưng ông không có lỗi gì trong sự cố này. Do đó, ông không chấp nhận theo yêu cầu của ông K. đòi bồi thường 10 triệu đồng.





Mỗi bên chịu 5 triệu đồng

HĐXX TAND huyện Bến Cầu đã nhận định nguyên nhân sự cố điện giật chết trâu của ông K. là do đường dây điện do ông X. quản lý bị rò rỉ điện từ sợi dây nối từ trụ điện truyền xuống đất. Thời điểm này, con trâu của ông K. đi ngang qua thì bị điện giật chết, gây thiệt hại 10 triệu đồng như nguyên đơn trình bày.

Xét về lỗi, đây là lỗi vô ý, xảy ra ngoài ý muốn của cả ông X. và ông K. Ông X. là người quản lý đường dây điện nhưng ông không biết được điện bị rò rỉ sau khi thay đổi thời tiết, mưa gió. Tuy nhiên, theo quy định ông X. vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Xét về lỗi của ông K. thì ông chăn thả trâu từ nhà đến đồng cỏ nhưng không có dây cột trâu để dẫn dắt trâu trên đường đi. Việc để đàn trâu đi tự do vào đất ruộng và bị điện giật chết là có một phần lỗi của ông. Do đó, việc thiệt hại xảy ra do trâu của ông K. bị điện giật chết là lỗi hỗn hợp nên cả hai bên phải chịu mỗi người một nửa.

Cũng theo HĐXX, đối với Công ty Điện lực Bến Cầu, tai nạn điện giật làm chết trâu thuộc đường dây điện với quyền quản lý của ông X. Trước khi xảy ra tai nạn, hai bên có ký kết hợp đồng mua bán điện, ông X. có cam kết tự quản lý đường dây điện sau công tơ tại trụ điện lưới chung. Do đó, Điện lực Bến Cầu không có lỗi trong vụ việc nên không phải chịu trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Từ những căn cứ nêu trên, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông K., buộc ông X. có nghĩa vụ bồi thường 5 triệu đồng.