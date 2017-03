Vu khống, tố cáo sai sự thật, một đối tượng bị bắt giữ

(PLO)- Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Đỗ Đình Dũ (trú tại xã Hòa Phước, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.