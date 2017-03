Vụ năm CA đánh chết người ở Phú Yên: CA, tòa, viện đòi ‘xử’ luật sư

Ngày 4-12, ông Huỳnh Công Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đã nhận văn bản của liên ngành Công an, VKS và TAND TP Tuy Hòa kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (LS) đối với LS Võ An Đôn. LS Đôn là người bảo vệ cho gia đình anh Lê Thanh Kiều, người bị năm công an Phú Yên đánh chết.

Công văn này gửi cùng lúc cho Sở Tư pháp và Đoàn LS tỉnh Phú Yên.

“Tạo điểm nóng không tốt trong dư luận”

Công văn nêu: “Trong quá trình tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án dùng nhục hình diễn ra từ ngày 26-3 đến 3-4, LS Đôn đã lợi dụng việc hành nghề LS có lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm đến người tham gia tố tụng trong vụ án và nhiều đồng chí lãnh đạo đương nhiệm khác trong các ngành nội chính”.

Theo đó, sau khi kết thúc phiên tòa, LS Đôn tiếp tục có nhiều lời nói, bài viết, trả lời phỏng vấn, bình luận đăng tải trên các mạng xã hội, các diễn đàn trong nước và quốc tế. Trong đó LS Đôn cung cấp nhiều thông tin, nội dung sai lệch không đúng sự thật khách quan của vụ án. LS Đôn đưa ra nhiều quan điểm trái pháp luật, nhận định, bình luận không đúng với chức năng xã hội nghề nghiệp của LS khi hành nghề.

Công văn cho rằng LS Đôn đã “tạo thành điểm nóng không tốt trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”. Theo đó, LS Đôn đã vi phạm các điểm g, i khoản 1 Điều 9 Luật LS.

Từ đó liên ngành công an, VKS và tòa án kiến nghị Đoàn LS, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên kịp thời kiểm tra, xử lý, thu hồi chứng chỉ hành nghề LS đối với LS Võ An Đôn vì đã vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp.



LS Võ An Đôn và gia đình anh Lê Thanh Kiều tại tòa. Ảnh: TẤN LỘC

Đề nghị từ chức và nói đi uống bia ôm

Để tìm hiểu thêm thông tin, ngày 4-12, PV liên lạc ông Trần Văn Xít, Phó Chánh án TAND TP Tuy Hòa, người ký vào công văn. Tuy nhiên, ông Xít từ chối với lý do đã ra ngoài làm việc. Tương tự, ông Nguyễn Văn Thu, Phó Công an TP Tuy Hòa, cũng từ chối với lý do bận họp cả ngày. Đến cuối giờ, khi PV đăng ký xếp lịch làm việc, ông Thu nói: “Tôi không trả lời một cái gì hết!”.

Còn ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa, thì cho biết vi phạm của ông Đôn là có những phát ngôn không đúng với Luật LS. “Thiếu tướng Phạm Văn Hóa (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - PV) làm gì mà ông Đôn đề nghị ổng từ chức? Rồi lại nói ông Lê Đức Hoàn đi uống bia ôm hay đi đâu. LS mà ra công chúng nói như thế ai mà chịu được! Anh cãi gì thì cãi nhưng phải đúng luật chứ không thể xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác được. Luật LS có quy định rõ ràng hết chứ đâu phải muốn nói gì là nói”.

Trả lời câu hỏi ông Hóa, ông Hoàn có ý kiến gì về việc bị xúc phạm không, ông Chánh nói: “Không, cái đấy thì các ông ấy chưa có ý kiến gì”. Ông Chánh cũng cho biết liên ngành tố tụng chưa bổ sung chứng cứ theo yêu cầu của Đoàn LS tỉnh Phú Yên vì mới nhận công văn có ba ngày.

“Xúc phạm ai, xúc phạm cái gì?”

LS Nguyễn Khả Thành, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên, cho biết Ban Chủ nhiệm đoàn sẽ họp để xem xét kiến nghị trên có cơ sở hay không.

Theo LS Thành, ba cơ quan kiến nghị trên đều liên quan đến các đề nghị của LS Đôn tại phiên tòa xét xử vụ năm công an Phú Yên đánh chết người. Tại phiên tòa sơ thẩm, LS Đôn nhiều lần đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa. Tại phiên phúc thẩm, LS Đôn còn đề nghị khởi tố ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa, tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội.

“Trong quá trình tham gia tố tụng, LS có quyền đề nghị khởi tố người có dấu hiệu phạm tội. Qua theo dõi vụ án, tôi thấy việc LS Đôn đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn, Lê Minh Chánh là có cơ sở, đúng pháp luật. Đến nay một số đề nghị của LS Đôn đã được đáp ứng, điển hình là ông Hoàn đã bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” - LS Thành nói.

Cũng theo LS Thành, văn bản kiến nghị của ba cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa cho rằng LS Đôn xúc phạm người khác nhưng không nói xúc phạm ai, xúc phạm như thế nào, không chứng minh được thiệt hại. “Nếu muốn nói xúc phạm ai thì phải chứng minh được thiệt hại, sau đó bản thân người bị xúc phạm khởi kiện ra tòa dân sự. Đến nay tôi chưa thấy ai kiện LS Đôn. Tôi cũng chưa nghe LS Đôn có lời lẽ nào gọi là thiếu văn hóa. Ngược lại, tôi thấy có rất nhiều comment ủng hộ LS Đôn” - LS Thành nói.

“Có lý do gì đâu mà thu hồi”

Ông Lê Tiến Dũng, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, khẳng định không có căn cứ để thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với LS Đôn. Theo ông Dũng, văn bản kiến nghị cho rằng LS Đôn vi phạm về phát ngôn thuộc thẩm quyền xem xét, xử lý (nếu có vi phạm) của Đoàn LS tỉnh Phú Yên chứ không phải của Sở Tư pháp.

“Họ yêu cầu tước chứng chỉ hành nghề nhưng có lý do gì đâu mà tước! Còn đoàn LS cũng không có thẩm quyền tước giấy phép hành nghề LS được. Nếu LS vi phạm hai, ba lần thì đoàn LS đề nghị lên Liên đoàn LS chứ họ không có thẩm quyền. Họ có vi phạm thì mới thu hồi chứ không có vi phạm mà thu hồi thì họ kiện anh đến nơi chứ đâu có đơn giản” - ông Dũng nói.

LS Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên, cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa cung cấp các tài liệu, chứng cứ để xem xét theo quy định. Sau khi có tài liệu, chứng cứ thì sẽ giao cho Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật xác minh theo quy trình để xem xét LS Đôn có vi phạm hay không rồi đề xuất, sau đó Ban Chủ nhiệm sẽ xem xét. Tuy nhiên, hiện nay họ chưa cung cấp tài liệu, chứng cứ gì hết”.