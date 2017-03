Vụ năm công an đánh chết nghi can: Tòa đã làm hết trách nhiệm (!)

Đã xử hành chính ông Hoàn rồi nên không xử hình sự nữa . Luật sư cho rằng tòa đã bỏ lọt tội phạm khi không xử lý ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa? + Đúng là ông Hoàn có dấu hiệu phạm tội nhưng kết luận điều tra đã nói là chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thực tế ông này đã bị xử lý hành chính rồi. Tại tòa, luật sư bảo khởi tố ông Hoàn là khởi tố thế nào? Mỗi hành vi phạm tội, vi phạm chỉ xử lý một hình thức thôi chứ, hoặc là hành chính hoặc là hình sự. Giờ ổng đã bị xử lý hành chính rồi làm sao xử lý hình sự? Xử lý tội phạm phải xử lý đúng đối tượng, phải xét nhiều góc độ. Người ta đã xử lý hành chính mức độ đó là quá sức đau rồi. . Ông Hoàn có dấu hiệu phạm tội sao lại chỉ xử lý hành chính? + Hỏi mấy công an chứ hỏi tôi sao tôi trả lời! Ổng đã bị xử lý hành chính rồi thì tòa không khởi tố hình sự tại tòa. Vụ này tôi thấy không nhẹ, mất bao nhiêu lực lượng đó là quá đau. Tôi thấy đây là một tai nạn nghề nghiệp. . Theo luật, những hành vi vi phạm pháp luật nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng thì mới xem xét miễn trách nhiệm hình sự. Theo ông, hành vi của ông Hoàn có nghiêm trọng không? + Việc không xử lý hình sự đối với ông Hoàn có nhiều lý do nhưng tôi cho xử lý hành chính như vậy là nghiêm khắc rồi. . Còn hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàn thì sao, thưa ông? + Do anh em cấp dưới chứ anh Hoàn chỉ phân công, chứ việc gì cũng đi kiểm tra sao? Lúc ổng vô thì thấy bình thường nên không nhắc chứ chẳng lẽ ngồi đó miết sao! “Chẳng qua Kiều chết nên phải đình chỉ” . Nếu tòa phúc phẩm hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra, xét xử lại, ông nghĩ sao? + Đó cũng là bình thường, luật quy định rồi, khi đó tôi sẽ cử thẩm phán khác xử. Mình xử bao giờ cũng tin là mình xử đúng nhưng cấp trên nói không đúng thì mình phải nghe, rút kinh nghiệm. Thực ra trách nhiệm đã làm hết rồi. Vụ này tôi nghĩ đằng nào cũng có kháng cáo, cả bị cáo Thành và bên bị hại, đặc biệt là khoản bồi thường. . Dựa vào cơ sở nào mà tòa khẳng định anh Kiều tham gia trộm cắp như đã tuyên trong bản án? + Ba đối tượng nhưng hai đối tượng kia khai thống nhất, khớp hết rồi. Đi trên cùng xe, bước xuống xe, công an theo dõi tận nhà rồi còn gì nữa. Chẳng qua là do Kiều chết nên phải đình chỉ, không kết được án chứ hai đối tượng còn lại đều bị án rồi. Áp dụng, vận dụng pháp luật mà máy móc quá thì cũng không hợp lý.