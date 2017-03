Vụ sập giàn giáo Vũng Áng: Công an lấy lời khai các công nhân

Lực lượng chức năng bắt đầu lấy lời khai phục vụ điều tra, làm rõ vụ sập giàn giáo thương tâm tại công trường dự án Formosa khiến 16 người chết, 27 người bị thương.

Từng cán bộ điều tra đã gặp trò chuyện, động viên và cùng lấy lời khai của 9 bệnh nhân đang điều trị vết thương tại đây. Các công nhân đều tỉnh táo, đủ sức khỏe để trả lời và kể lại khá chi tiết vụ tai nạn.



Các cán bộ điều tra đang lấy lời khai của các công nhân bị thương .

Công nhân Phạm Văn Tài (quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: “Sau khi chúng tôi đi ăn tối thì cùng nhau ra công trường làm ca. Trước khi sập, giàn giáo có rung lắc mạnh, rồi đổ sập rất nhanh. Lúc ấy trên giàn giáo có khoảng 54 công nhân đang làm việc, rất nhiều người bị vùi lấp”.



Công an lấy lời khai các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà tĩnh có mặt ngay tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Cùng với các lực lượng khác, Công an tỉnh Hà tĩnh do hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh là Đại tá Nguyễn văn An và Đại tá Trần Văn Lợi trực tiếp chỉ huy.

Hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Vũng Áng

Các lực lượng tham gia gồm Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời huy động tối đa lực lượng và phương tiện để cứu người ra khỏi đống đổ nát.