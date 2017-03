Vụ sập mỏ đá Lèn Cờ: Gia đình nạn nhân xin giảm án cho... bị cáo

18 người chết vì mỏ đá sập Sáng 1-4-2011, vụ sập mỏ đá lèn Cờ (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) xảy ra khiến đất, đá vùi chết 18 người và làm bảy người bị thương, làm hỏng một xe ô tô, một máy xay đá... tổng thiệt hại hơn 430 triệu đồng. Theo hồ sơ, ngày 23-4-2007, Công ty Chín Mến được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác mỏ đá lèn Cờ với diện tích khai thác hơn 2 ha, thời hạn khai thác ba năm. Sau khi hết thời hạn, công ty tiếp tục được gia hạn khai thác. Lý ra công ty phải thực hiện đúng thiết kế mỏ được thẩm định, phê duyệt như “Mở moong khai thác, bố trí từ phía sườn tây bắc của khối trữ lượng, tuyệt đối không được mở moong khai thác về phía nam của mỏ vì sẽ gây nguy hiểm” nhưng công ty lại mở moong khai thác về phía nam. Đồng thời, khai thác mỏ theo kiểu khoét hàm ếch phía dưới chân mỏ, cho nổ mìn không đúng tiêu chuẩn quy định... nên xảy ra sự cố. Liên quan đến vụ án, tháng 8-2011, ông Hoàng Thanh Long (phó trưởng Phòng TN&MT huyện Yên Thành) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định ông Long không có trình độ chuyên môn kỹ thuật về khai thác mỏ, có nhân thân tốt... nên được đình chỉ điều tra. Ông Phan Thế Trung (Chủ tịch UBND xã Nam Thành); ông Nguyễn Trọng Lương (Chánh Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Nghệ An); ông Lê Quang Huy, Trần Văn Toản, Nguyễn Duy Nhật (cán bộ Sở TN&MT tỉnh Nghệ An) có sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác của Công ty Chín Mến nhưng hành vi vi phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.