Xác định danh tính hai hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp

Ngày 10-3, hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo sẽ lập một trung tâm chỉ huy cứu nạn ở Kota Baru thuộc bang Kelantan (Malaysia) hoặc TP.HCM khi xác định được khu vực máy bay mất tích. Hãng khẳng định sẽ tiếp tục minh bạch trong công tác cung cấp thông tin. Dữ liệu Lầu Năm Góc cho thấy máy bay Malaysia không bị nổ. Tờ New York Times cho biết “các dữ liệu tình báo sơ bộ” của Lầu Năm Góc cho thấy chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines không hề bị nổ ở biển Đông. Báo này dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên nói rằng: “Một hệ thống đặc chủng phát hiện mọi đốm sáng trên toàn thế giới” không hề phát hiện dấu hiệu nào của một vụ nổ. Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích. Đó là ông Philip Wood, 50 tuổi, một giám đốc lâu năm tại IBM, đã từng sinh sống tại Bắc Texas trước khi chuyển đến Bắc Kinh. Bố của ông Wood, ông Aubrey Wood đã nói với đài truyền hình KTVT-TV ở Dallas rằng Đại sứ quán Malaysia ở Mỹ đã liên lạc với ông và thông báo về việc con trai ông có mặt trên chuyến bay xấu số đó. Những vụ tai nạn máy bay bí ẩn Năm 2009, máy bay Airbus 330 của Air France biến mất trên bầu trời Đại Tây Dương trong hành trình từ Rio de Janeiro tới Paris. Năm 2012, các nhà điều tra kết luận vụ tai nạn là do sai sót của phi công và trục trặc của các thiết bị cảm biến tốc độ. Năm 1996, chuyến bay TWA 800 phát nổ trên không ngoài khơi bờ biển Long Island, New York khiến 230 người thiệt mạng mà nguyên nhân đến nay vẫn còn là ẩn số. Năm 1994, chuyến bay USAir 427 rơi trên nước Mỹ làm 132 hành khách thiệt mạng mà nguyên nhân còn là giả thiết.