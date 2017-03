Xe CSGT tông nữ sinh lớp 9 nguy kịch rồi lao xuống mương

(PLO) – Vụ tai nạn xảy ra sáng sớm nay 27-9 giữa xe tuần tra biển số 95A-2628 của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Hậu Giang với em Mai Thị Hà My (14 tuổi) lúc này đang đi xe đạp trên đường khiến em My bị thương nặng.