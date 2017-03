“Xe điên” chở đá tảng tông chết một học sinh

Đây là vụ TNGT thảm khốc do xe ben 60S-3375 gây ra trên đường Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi (Bình Thuận) làm thiệt mạng em Nguyễn Nhật Lam, học sinh lớp 8, Trường THCS Tân An và bị thương ba người khác,

Đoạn đường khám nghiệm hiện trường khá dài, ước khoảng 300m. Bước đầu đã xác định xe ben này chở đá tảng và do chở quá tải, quá khổ nên đá từ trên xe rơi xuống lòng đường, chiếc xe lảo đảo tông vào vòng xoay Tân An. Lái và phụ xe quá hoảng loạn đã nhảy khỏi cabin bỏ xe “trôi” tự do và cuốn một phụ nữ chở con đi học về cùng hai học sinh xuống gầm xe.

Chiếc “xe điên” sau khi kéo hàng loạt học sinh vào gầm xe chỉ chịu dừng lại sau khi cuốn hai cây gỗ và tông sập gian nhà. Ảnh: PN



Do xe chở quá nặng, lại lao xuống dốc với tốc độ cao nên đã tông gãy một trụ điện, cuốn theo hai cây gỗ bên đường và chỉ chịu dừng lại sau khi tông sập nửa căn phòng làm việc của Bảo hiểm Nhân thọ La Gi. Vụ tai nạn đã làm thị xã La Gi cúp điện nhiều giờ liền trong đêm 15-4. Một số nhân chứng cho hay, thời điểm chiếc “xe điên” trôi tự do cũng là lúc Trường THCS Tân An và Trường PTTH Lý Thường Kiệt cạnh đó tan học. Rất may nhiều học sinh khi nghe tri hô báo động đã bỏ chạy tán loạn dạt hết vào lề. Riêng nam sinh cùng lớp với em Nguyễn Nhật Lam lọt vào gầm xe bị kéo đi hơn chục mét song may mắn em lọt vào hố rác giữa trục hai bánh xe nên thoát chết trong gang tấc.

Đá tảng rơi vung vãi khắp nơi sau vụ tai nạn. Ảnh: Phương Nam

Cô Phan Thị Ngọc Khánh, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Nhật Lam học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; nhà có hai chị em, cha làm thợ mộc còn mẹ làm công nhân Lâm trường Hàm Tân. Theo cô Khánh, bạn bè trong lớp đã khóc rất nhiều khi nghe tin Lam bị tai nạn và sau buổi học chiều 16/4, cả lớp sẽ đến chia buồn với gia đình và thắp nhang tiễn biệt cô học trò xấu số.

Xe hết hạn lưu hành vẫn “lưu hành” gần 4 năm

Theo nguồn tin riêng của PV, chiếc “xe điên” trên cùng hai xe tải ben khác do ông H sở hữu khoảng gần 4 năm qua. Đây là xe tải ben hiệu Hyundai sản xuất từ năm 1989. Theo sổ đăng ký thì chiếc xe này của Công ty TNHH MTV T.K ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Từ ngày 24/12/2010 đến nay chiếc xe này đã hết hạn lưu hành. Điều khó hiểu là gần bốn năm qua, chiếc xe này hàng ngày vẫn bon bon vận chuyển vật liệu trên tuyến đường La Gi- Hàm Tân nhưng lại “lọt lưới” CSGT, TTGT dày đặc ở đây. Môt phụ huynh bức xúc cho rằng, nếu như các lực lượng chức năng làm hết chức trách thì chiếc xe này đã được “hóa kiếp” bán đồng nát không thể có cơ hội lưu thông trái phép trên đường gần bốn năm để gây ra thảm cảnh kinh hoàng. Dư luận có quyền nghi ngờ và đòi hỏi câu trả lời rõ ràng của các ngành có trách nhiệm sau vụ tai nạn này.

PHƯƠNG NAM