Xử lý hơn 13.000 vụ phạm pháp

(PL)- Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào sáng 19-8, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đánh giá cao thành tích của Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, công an tỉnh đã điều tra phá hơn 13.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 15.000 tội phạm. Ngoài ra còn xây dựng hiệu quả nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) người dân phòng, chống tội phạm hiệu quả như CLB Honda xe khách, CLB Phụ nữ bán vé số, CLB Thanh niên phòng, chống tội phạm… Tại buổi lễ, Tỉnh ủy cũng đã tặng cho Công an tỉnh Vĩnh Long bức trướng “Đoàn kết đổi mới, mưu trí, dũng cảm, rèn đức lập công, Đảng tin dân mến”. NGUYÊN VẸN