Y án bốn năm tù trung tá công an làm chết người

Theo hồ sơ, ngày 28-2-2011, Ninh cùng tổ dân phòng tự quản được phân công làm nhiệm vụ xử phạt các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ tại đường vành đai đối diện cổng phụ Bến xe phía Nam. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Ninh phát hiện ông Trịnh Xuân Tùng không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy do người khác điều khiển. Ninh đã cho dừng xe, thông báo lỗi, đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính lái xe với mức tiền 150.000 đồng. Người lái xe máy không ký biên bản. Đến 15 giờ, người này chở ông Tùng quay lại gặp Ninh xin nộp phạt với mức 100.000 đồng và đề nghị được hủy biên bản vi phạm, lấy lại giấy đăng ký xe thì xảy ra tranh cãi.

Trong lúc hai bên giằng co, một dân phòng chạy đến bẻ quặt tay của ông Tùng ra sau lưng, còn Ninh túm tóc, ấn ghì đầu nạn nhân xuống mặt đất, nằm trên vỉa hè. Sau đó, ông Tùng bị khóa tay đưa về trụ sở Công an phường Thịnh Liệt.

Tại trụ sở công an, ông Tùng hai lần nôn mửa. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Công an phường Thịnh Liệt mới đưa ông Tùng đi cấp cứu tại BV Bạch Mai. Đến ngày 8-3, ông Tùng tử vong sau nhiều ngày mê man bất tỉnh trên giường bệnh. Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho ông Tùng là do tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn sau chấn thương cột sống cổ do lực tác động mạnh, kèm theo liệt tủy.

Sau phiên sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, gia đình nạn nhân đã kháng cáo yêu cầu tòa thay đổi tội danh đối với bị cáo thành giết người và truy cứu trách nhiệm hình sự các dân phòng có liên quan.

THANH LƯU