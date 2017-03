Bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức, với sự tham gia của 5 tỉnh Sơn La, Phú Yên, Đắc Nông, Tiền Giang và Bạc Liêu. Lễ hội giỗ Tổ được tổ chức trong phạm vi Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng, các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, trong đó trung tâm là Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - thông tin tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm nay

Phần hội diễn ra với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc như: hội chợ Hùng Vương, hội chợ Du Lịch Tây Bắc, đánh trống đồn. Đặc biệt làchương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội đền Hùng với chủ đề“Âm vang nguồn cội đất Tổ Hùng Vương”được tổ chức vào 20h ngày 25/4 tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì. Ngay sau đêm nghệ thuậttại đây sẽ diễn ra mànbắn pháo hoa tầm cao.

Phần Lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng, gắn các hoạt động Hội nhằm tôn vinh di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” với các hình thức hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Mở đầu cho lễ hội là Lễ dâng hương Đền Hùng do UBND TP Việt Trì tổ chức vào lúc 7h00-8h00, ngày 23/4/2015 tại đền Thượng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội, UBND tỉnh Phú Thọ đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ, thành lập ban chỉ đạo bảo vệ lễ hội Đền Hùng. Tại buổi họp báo sáng nay, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, năm nay giỗ Tổ Hùng Vương trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên lượng du khách đổ về Đền Hùng dự kiến sẽ rất đông.

Sau khi Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, lượng du khách về Phú Thọ ngày càng đông hơn. Theo ông San, lượng du khách đổ về Đền Hùng năm nay có thể lên đến 6-7 triệu lượt người. Với lượng du khách đông đảo như vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ hội sẽ rất khó khăn. Ông San cho biết tỉnh Phú Thọ đặt vấn đề đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự lên hàng đầu; đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội.

Ban tổ chức nỗ lực không để tình trạng ăn xin, hàng rong chèo kéo du khách, hàng quán chặt chém, nâng giá... làm ảnh hưởng đến môi trường lễ hội.

Ban tổ chức cũng đã bố trí các phương án phân luồng giao thông, cắm các biển hướng dẫn để giảm thiểu nạn ùn tắc giao thông, hạn chế tối đa tai nạn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách về dự lễ hội.

Theo Thu Trang (Dân trí)