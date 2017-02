Ca sĩ hát hay nhờ... cảnh quay đẹp

Thời gian gần đây, thị trường giải trí xuất hiện nhiều MV ca nhạc lấy cảm hứng từ cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước. Các MV này tạo hiệu ứng tốt, được khán giả đón nhận và hơn cả là sau khi MV ra đời, các địa danh được biết đến rất nhiều.

Chịu chơi khi chờ đến mùa xuân hoa nở để quay MV

Trên mặt bằng các MV nhạc Việt thời gian qua, có thể không ca sĩ nào qua mặt nổi “đàn chị” Kiwi Ngô Mai Trang với DVD nhạc xuân Ly rượu mừng. DVD gồm sáu ca khúc nhạc xuân này được thực hiện trong vòng một năm. Một năm đó, cái khó không phải từ phần thu âm ca khúc mà là phần hình ảnh. May mắn của ca sĩ này hơn các ca sĩ khác là chồng của cô, anh Đỗ Hoàng Dương, là một người thích du lịch nên anh biết chọn những điểm quay đặc biệt, thú vị cho mùa xuân đất Bắc. “Phần hình ảnh trong DVD chúng tôi tự thực hiện bởi các cảnh quay kéo dài thời gian, đi nhiều ngày, cộng với việc canh đúng ngày hoa mận, hoa đào nở… Muốn làm điều này, mình phải nhờ đến bạn bè chuyên du lịch lẫn dân địa phương báo giúp, đúng ngày hoa nở là hai vợ chồng cùng êkíp bay ngay ra Bắc để quay” - anh Đỗ Hoàng Dương chia sẻ.

Các khung cảnh của hồ Ba Bể, chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động, đèo Mã Pí Lèng, thung lũng hoa mận trắng ở Hà Giang… xuất hiện đẹp như “tiên cảnh” trong DVD của Kiwi Ngô Mai Trang. Và hơn cả, “Khi ca sĩ hát những bản nhạc xuân, được sống trong không khí thật của mùa xuân khi quay DVD thì chẳng còn xúc cảm nào để nói nên lời bởi tất cả đó là xúc cảm với thiên nhiên thật chứ không phải bằng hoa giả, cảnh giả” - ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang nói.

Có thể nói, sáu ca khúc trong DVD Ly rượu mừng của Kiwi Ngô Mai Trang là sáu MV quảng bá hình ảnh mùa xuân đất Bắc đẹp và đặc trưng nhất.



Ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang trên thuyền độc mộc quay ở hồ Ba Bể trong ca khúc Bến xuân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hội An, Đà Lạt, Nha Trang… đẹp

Cũng trong dịp Tết, khi MV Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP xuất hiện, sau đó ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn tại Lâm Đồng đã được biết đến nhiều hơn. Dẫu ngôi chùa này bị nhiều bạn trẻ đến xả rác, gây mất tôn nghiêm…, tuy nhiên đó không phải lỗi của Sơn Tùng M-TP và càng khẳng định thêm chính từ sự xuất hiện trong MV đã làm ngôi chùa trở thành điểm đến hấp dẫn. Hay phố cổ Hội An nhỏ nhắn cũng trở thành bối cảnh đẹp vô cùng trong nhiều MV, mà gần nhất là MV Gửi anh xa nhớ của Bích Phương. Hội An vốn được biết dưới những khung hình cổ điển, giản dị thì trong MV của Bích Phương, Hội An vừa đậm chất thơ vừa sang trọng với mối tình của tiểu thư 14 tuổi.

Hay MV Bánh trôi nước của ca sĩ Hoàng Thùy Linh là một sự đầu tư lớn về phục trang và bối cảnh. Bánh trôi nước là bản nhạc điện tử nhưng với cảnh quay ma mị và độc đáo nên ngay khi phát hành đã lập tức thu hút công chúng. Hoàng Thùy Linh đã đưa các địa danh của Việt Nam như Tràng An, chùa Bái Đính, rừng Tân Lập… cùng với phục trang đã khiến ai xem MV cũng phải ngỡ ngàng bởi không nghĩ Việt Nam có thể đẹp ảo diệu như vậy.

Và cả Sài Gòn vẫn có thể đẹp lạ

Ngay tại Sài Gòn, một nơi quá quen thuộc với những khung hình nhưng khi Vũ Cát Tường chọn thực hiện MV Em ơi trong dịp Valentine vừa rồi thì Sài Gòn bỗng trở nên dịu dàng và đáng yêu. Đường Đông Du, Nhà hát TP.HCM, hàng me đường Lý Tự Trọng, ly cà phê vỉa hè…, tất cả đều không có gì lạ nhưng khi xuất hiện trong MV Em ơi với câu chuyện tình yêu xa vài ngày rồi lại nhớ nhau thì lại dễ thương vô cùng. Hay một Sài Gòn của thập niên 1980 với tà áo dài, chiếc xe Cub, những bó hoa đơn giản… trong MV Em còn nhớ hay em đã quên (nhạc phim Sài Gòn, anh yêu em) của Đoan Trang cũng cho người xem những góc nhìn dễ thương về Sài Gòn.

Đạo diễn Tâm Bùi, người thực hiện MV Em còn nhớ hay em đã quên, chia sẻ: “Đến với một nơi nào đó, trước tiên bạn phải yêu nơi đó bạn mới có thể có những khung hình đời thường nhưng dễ thương của nó. Tôi thực hiện MV Em còn nhớ hay em đã quên trước tiên cũng vì tình yêu với Sài Gòn”.

Thế nên, không chỉ điện ảnh mới có thể quảng bá thắng cảnh, du lịch… các MV ca nhạc đều có thể làm điều đó, miễn là người thực hiện tìm được câu chuyện dễ chịu để kể cùng phong cảnh. Địa danh đó là quen thuộc hay xa lạ, mới mẻ hay cũ kỹ… đều phụ thuộc những góc quay và bài hát mà thôi.