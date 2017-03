Các phim Bollywood sắp trở lại Việt Nam

Trong thập niên 1960 và 1970 của thế kỷ trước, nhiều thế hệ khán giả Việt Nam được tiếp cận với những bộ phim Ấn Độ, thuộc nền điện ảnh Bollywood. Với đặc điểm nổi bật là dàn diễn viên đẹp cùng những màn ca hát, nhảy múa, nhiều tác phẩm đến từ Ấn Độ đã chinh phục được đông đảo người xem thời kỳ đó. Tại rạp Tháng 8 (Hà Nội) có những suất chiếu liên tiếp ngày và đêm vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu thưởng thức của khán giả.









"Ek Tha Tiger" có sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng Bollywood là Salman Khan và Katrina Kaif.







"Cocktail" sẽ có những màn múa hát truyền thống đặc trưng trong phim Bollywood.



"Zindagi Na Milegi Dobara" được coi là một phiên bản mới của "The Hangover".







"Heroine" có đề tài về giới showbiz ở Bollywood.



Theo Nguyên Minh (VNE)



Trải qua nhiều năm với những đổi mới về ngành công nghiệp phim ảnh, từ tháng 9 này, các phim Bollywood sẽ trở lại Việt Nam. Trong bốn tháng cuối năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức ít nhất là 4 phim Ấn Độ ngoài rạp, bao gồm Ek Tha Tiger (Điệp viên Tiger), Cocktail, Zindagi Na Milegi Dobara và Heroine.Điệp viên Tiger là bộ phim hành động, tình cảm được đầu tư với kinh phí cao của Bollywood. Phim lấy bối cảnh tại New Dehli và xoay quanh chàng gián điệp hàng đầu Ấn Độ có biệt danh là Tiger. Anh được cử đi theo dõi một nhà khoa học ở Dublin, Ireland. Để tiếp cận với nhà khoa học này, Tiger làm quen với người quản gia của ông ta là Zoya, một cô gái xinh đẹp. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Tiger nhận ra rằng lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác yêu…Có sự tham gia của hai ngôi sao Bollywood là Salman Khan và Katrina Kaif, Điệp viên Tiger quay tại Delhi (Ấn Độ), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Havana (Cuba), Dublin (Ireland) và Bangkok (Thái Lan). Phim ra mắt tại Việt Nam từ ngày 14/9.Phim thứ hai, Cocktail, lại thuộc thể loại tình cảm, hài, lãng mạn. Nội dung kể về một chuyện tình tay ba giữa hai cô gái là bạn thân nhưng có tính cách hoàn toàn đối lập với một chàng kỹ sư phần mềm máy tính. Chuyện tình tay ba này đem tới những dư vị ngọt ngào của tình yêu và cả những giai điệu âm nhạc rộn ràng. Cocktail khởi chiếu từ 28/9.Zindagi Na Milegi Dobara (tên tiếng Anh: You Don't Get Life a Second Time) là bộ phim hài, phiêu lưu có rating rất cao trên trang web chuyên về điện ảnh IMDB (7,9 điểm). Được ví như một phiên bản The Hangover của Bollywood, phim xoay quanh ba người bạn thân - Arjun, Imraan và Kabir. Để ăn mừng bữa tiệc độc thân trước khi Kabir lên xe hoa, họ lên đường tới Tây Ban Nha.Tại xứ sở bò tót, ba chàng trai gặp gỡ với cô gái trẻ Laila - người nảy sinh tình cảm với Arjun. Tuy nhiên, chuyến đi vòng quanh Tây Ban Nha không hề suôn sẻ như họ nghĩ ban đầu. Nhiều tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xảy đến và đẩy ba chàng trai vào một chuyến đi nhớ đời... Zindagi Na Milegi Dobara đã đạt 16 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, trong đó có giải Kịch bản phim xuất sắc từ Hội đồng phim Ấn Độ. Phim chiếu tại Việt Nam từ ngày 19/10.Bộ phim thứ tư, Heroine, lại thuộc thể loại tâm lý với câu chuyện về một người phụ nữ phải đấu tranh với những thử thách và đau khổ khi trở thành một minh tinh nổi tiếng của Bollywood. Heroine sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trong tháng 12.Ông Anjan Kumar Das, giám đốc quản lý người Ấn Độ của nhà phát hành Platinum M.V.P. Media - đơn vị đưa những bộ phim Bollywood về Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi tin rằng văn hóa Việt Nam và Ấn Độ có rất nhiều điểm tương đồng. Các giá trị gia đình cũng như cảm xúc, suy nghĩ khá gần gũi với nhau. Phim Bollywood mang lại tính giải trí cao và có giá trị nghệ thuật. Trong thập niên 1960 và 1970, rất nhiều khán giả Việt Nam đã yêu thích các phim Bollywood".Ngoài bốn bộ phim - Ek Tha Tiger, Cocktail, Zindagi Na Milegi Dobara và Heroine - một số tác phẩm Bollywood khác thuộc nhiều dòng phim, từ hành động, tình cảm, tâm lý tới hài, giả tưởng cũng hứa hẹn sẽ khuấy động các rạp chiếu Việt Nam trong thời gian tới như nhiều thập kỷ trước đây.