Tour du lịch mới vòng quanh Sài Gòn

Hop On - Hop Off (Bước lên - Bước xuống) là sản phẩm tour du lịch trong TP.HCM bằng phương tiện xe buýt thông minh mà đặc trưng với xe hai tầng, tầng trên có mui trần và chạy theo tuyến cố định. Trên xe trang bị đầy đủ Wi-Fi, thuyết minh tự động…

Du khách tự lên lịch trình

Ngày 22-12, Công ty Ảnh Việt Tourist đã thực hiện chuyến khảo sát cuối cùng để đưa 24 chiếc xe buýt Hop On - Hop Off vào phục vụ du lịch trên địa bàn TP.HCM. Dự kiến tour du lịch TP.HCM này sẽ bắt đầu chính thức phục vụ du khách trước tết Nguyên đán.

Du khách đi theo tour tự lên lịch trình của mình dựa trên lịch trình sẵn có của tour. Đây là một tour mở cho bất kỳ ai thích trải nghiệm ở TP.HCM bởi du khách có thể lên-xuống xe bất kỳ điểm nào trong lộ trình.

Trên mỗi xe luôn trang bị hệ thống thuyết minh tự động về các điểm tham quan bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hiện tại, 24 xe buýt phục vụ du khách tại TP.HCM sẽ có các thứ tiếng: Việt Nam, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật và Hàn. Khi xe chạy đến gần điểm tham quan tức cũng là trạm dừng của xe thì hệ thống thuyết minh sẽ tự động giới thiệu về điểm tham quan đó. Du khách có thể căn cứ vào đó để quyết định xuống trạm hay bỏ trạm tham quan, dừng lại tham quan điểm đó mau hay lâu… Và khi muốn di chuyển đến điểm du lịch khác, du khách chỉ cần đợi tại điểm đang dừng, cứ sau 30 phút sẽ có xe khác đưa du khách tới những điểm tham quan kế tiếp.

Hop On - Hop Off chạy thử nghiệm vào sáng 22-12 tại TP.HCM. Ảnh: KIỀU GIANG

Hop On - Hop Off mui trần tại Singapore. Ảnh: QUỲNH TRANG

Gặp khó với dây điện

“City tour by night sẽ là một tour thú vị cho những du khách đến TP.HCM công tác, không có nhiều thời gian vào ban ngày, họ sẽ chọn tour đêm để trải nghiệm TP về đêm” - ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc điều hành Công ty Ảnh Việt Tourist, cho biết.

Ông Nguyễn Đức Chí, Phó Trưởng phòng Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM, sau khi đi khảo sát vào sáng 22-12 đã gợi ý: “Với tour du lịch ban đêm, công ty nên đưa thêm các địa điểm như các nhà hát vào tour và bỏ bớt những điểm dừng không có hoạt động đêm. Bên cạnh đó, để du khách có thời gian ngắm thêm phố phường mà không phải quá chú trọng việc nghe thuyết minh trên xe thì trên xe cũng nên có hỗ trợ thêm bản đồ du lịch. Du khách không kịp nghe thuyết minh cũng có thể xem thông tin về lộ trình tour, các điểm đến… trên bản đồ”.

Có một trở ngại là địa hình TP.HCM vẫn còn nhiều đoạn chưa phù hợp cho loại xe buýt hai tầng lưu thông. “Rất nhiều đoạn như cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, các cầu bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè… và nhiều đoạn đường dây điện, dây cáp viễn thông chưa đủ cao để xe hai tầng đi qua an toàn. Vì thế trong tuần tới, chúng tôi mời một đơn vị khảo sát để thiết kế đưa vào sử dụng sớm một loại xe buýt mui trần phù hợp cho địa hình TP.HCM. Trong thời gian chờ thiết kế, hiện 24 xe của chúng tôi vẫn theo toàn bộ mô hình Hop On - Hop Off nhưng chỉ không phải là xe mui trần” - ông Luân cho biết.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hop On - Hop Off là mô hình xe buýt city tour duy nhất trên địa bàn TP.HCM. “Sở cũng từng đề xuất ô tô điện phục vụ du lịch city tour nhưng rồi không làm được, Công ty Mai Linh cũng từng đưa thử nghiệm xe buýt city tour nhưng không thành công… Sở sẽ hỗ trợ để đẩy mạnh Hop On - Hop Off City tour như một sản phẩm du lịch chất lượng của TP.HCM. Cụ thể nhất là việc kết hợp với tour đường sông, xin bến dừng, bến đỗ cho xe tại các điểm tham quan…” - ông Nguyễn Đức Chí nhấn mạnh.